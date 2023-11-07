بلعابد يبحث مع نائب وزير خارجية روسيا تطوير التعاون في المجال التربوي

التقى وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مساء اليوم، نائب وزير الخارجية لفدرالية روسيا سيرغي ريابكوف.

ويأتي هذا على هامش أشغال الدورة الثانية والأربعين (42) للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وحسب بيان وزارة التربية، فقد تباحث الطرفان سبل تطوير التعاون بين البلدين في المجال التربوي.

وأكّد الوزير أن التعاون الثنائي في مجال التربية والتعليم من شأنه تعزيز الخبرات العلمية وتبادل التجارب، منوهاً بالأهمية التي توليها الدولة لتطوير الاختصاصات العلمية والتكنولوجية.

بدوره أكد سيرغي ريابكوف، على أهمية تقوية التعاون التربوي بين الجانبين والتطلع إلى تبادل الخبرات والتأهيل العلمي بين مؤسسات التربية والتعليم، ودعم البرامج التعليمية في مجال التأهيل التربوي