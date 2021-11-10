بلعابد يبحث مع نظيره الإيطالي سبل تعزيز التعاون الثنائي في ميدان التربية

التقى وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، ظهيرة اليوم الأربعاء، بنظيره باتريزيو بيانشي، وزير التربية للجمهورية الايطالية.

ويأتي هذا على هامش أشغال الدورة الواحدة والأربعين للمؤتمر العام لليونسكو.

وأكد وزير التربية الوطنية على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين وضرورة تعزيزها على مستوى جميع الأصعدة، وخصوصا على المستوى التربوي والبيداغوجي.

كما تبادل الطرفان، خلال هذا اللقاء، التهاني بمناسبة التوقيع على الاتفاق المتعلق بفتح المدرسة الدولية الإيطالية “روما” بالجزائر في 06 نوفمبر 2021، وذلك في إطار زيارة الرئيس الإيطالي، سيرجو متاريلا، إلى الجزائر ويعتبر هذا الاتفاق مثالا ممتازا للتعاون في مجال التربية والتزاما للاستثمار في الشباب والتعليم، وجسرا للتواصل المتبادل للثقافات والخبرات لفائدة التلاميذ والأساتذة.

هذا وقد عبّر الطرفان عن رغبتهما في تعزيز التعاون الثنائي في ميدان التربية، من خلال وضع برنامج شراكة، لا سيما من أجل ترقية وتدعيم تدريس اللغة الإيطالية، وتعزيز التعاون في مجال التكوين المهني والمحافظة على التراث المادي والأثار وتبادل التجارب في ميدان التغير المناخي والبيئة.