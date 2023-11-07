بلعابد يبحث مع نظيره التونسي تعزيز التعاون الثنائي في مجال التربية

التقى وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مساء اليوم الثلاثاء 07 نوفمبر 2023، محمد علي البوغديري، وزير التربية التونسي.

وهذا على هامش اشغال الدورة الثانية والأربعين (42) للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وحسب بيان وزارة التربية، فقد سمحت المحادثات التي أجراها الطرفان، بالإشادة بعمق علاقات الأخوة والصداقة التي تربط البلدين الشقيقين واستعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التربية والتعليم.

وفي هذا الإطار، جدد الطرفان عزمهما على تنشيط وتيرة التعاون الثنائي ومتابعة مختلف المشاريع المشتركة وإجراء تقييم منتظم لمختلف أنشطة التعاون، لاسيما تفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي الموقع بين البلدين الموقع عليه بتونس في 15 ديسمبر 2021، وكذا اتفاقية إطار في مجال البحث التربوي بين المعد الوطني للبحث في التربية بالجزائر والمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي بتونس، التي تم التوقيع عليها مؤخرا بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية للتعاون بالجزائر يوم 04 أكتوبر 2023.