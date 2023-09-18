بلعابد يتباحث مع نائب وزير التربية الروسي سبل تطوير التعاون في المجال التربوي

استقبل وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الاثنين ، بمقر الوزارة، نائب وزير التربية والتعليم الروسي السيد غريبوف دينيس والوفد المرافق له، حيث تباحثا سبل تطوير التعاون في المجال التربوي بين البلدين.

وحسب بيان لوزارة التربية، أشار بلعابد إلى أن التعاون مع الجانب الروسي في مجال التربية والتعليم سيعزز الخبرات العلمية. وتبادل التجارب، منوهاً بالأهمية التي توليها الدولة لتطوير الاختصاصات العلمية والتقنية.

ومن جهته أكد غريبوف دينيس على أهمية تعزيز التعاون التربوي بين الجانبين والتطلع إلى تبادل الخبرات والتأهيل العلمي. بين مؤسسات التربية والتعليم، ودعم البرامج التعليمية في مجال التأهيل التربوي.