بلعابد: يتخذ قرارات هامة بداية من الغد

أمر وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد بتكثيف الزيارات الميدانية لجميع المؤسسات التعليمية، وذلك إبتداء من يوم غد، الأحد، لمرافقة استئناف التلاميذ والمستخدمين للدراسة.

وحسب بيان الوزارة ترأس اليوم وزير التربية ندوة وطنية، عبر تقنية التحاضر المرئي، خُصّصت لتقييم العمليات المنجزة تحضيرا لاستئناف الدراسة برسم الثلاثي الثالث، وتقديم توجيهات وتعليمات عامة.

وحضر اللقاء حضر هذه الندوة كل من إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية.

كما شدد الوزير في ذات الندوة على ضرورة الاستزادة في الجهد والصرامة في العمل فيما تبقى من هذا الموسم الدراسي، والوقوف الشخصي على تطبيق.

وذلك في إطار متابعة مدى تنفيذ تعليمات الوزير بخصوص العمليات التسييرية المبرمجة في رزنامة الإجراءات العملياتية، مشدّدا وتنفيذ كل العمليات المبرمجة والتي ستكون محل متابعة آنية حسب المواعيد والآجال المقررة لها.