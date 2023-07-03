بلعابد يجتمع مع اللجنة المكلفة بإعداد برنامج التربية المرورية في الوسط المدرسي

أكد وزير التربية عبد الحكيم بلعابد أن إدراج تلقين التربية المرورية في الوسط المدرسي يدخل ضمن تجسيد أحد الملفات المقرّرة في الدخول المدرسي 2023-2024 المسطر في مخطط عمل الوزارة الذي يندرج في إطار عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.

وخلال الإجتماع المخصص لبرنامج التربية المرورية ذكر بلعابد أن هذا الموضوع يخص تلاميذ جميع المراحل التعليمية الثلاثة في مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة والمتخصصة.

واضاف الوزير أن هذا البرنامج سيمكّن التلاميذ من معرفة قواعد حركة المرور وسبل الوقاية والأمن في الطرق. وسيسهم في غرس السلوكات الحسنة وتنمية الوعي بمخاطر الطريق والتلوث البيئي الناجم عن استعمال وسائل النقل، وإرشادهم إلى استغلال تكنولوجيات الاتصال الحديثة للتبليغ عن حوادث المرور وغيرها.

وفي الختام، قدّم السيد الوزير لأعضاء اللجنة التوجيهات الكفيلة للخروج باقتراحات عملية تُعتمَد كأنشطة بيداغوجية ونشاطات مكملة للمدرسة بداية من الموسم الدراسي المقبل.

وتتشكل اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بإعداد برنامج التربية المرورية في الوسط المدرسي والتي تتشكل من ممثلي وزارات: التربية الوطنية، الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الشؤون الدينية والأوقاف، النقل، الصحة، التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وممثلين عن المؤسسات والهيئات العمومية الآتية: قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، المديرية العامة للحماية المدنية، المرصد الوطني للمجتمع المدني.