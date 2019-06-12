بلعابد يحذّر: “فتح أظرفة مواضيع الباكالوريا قبل الموعد خطأ لايغتفر”

شدّد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، اليوم الأربعاء، على ضرورة فتح أظرفة مواضيع امتحان البكالوريا في الوقت المحدد لانطلاق الامتحان.

مشيرا، بأن فتحها قبل هذا الموعد و بالدقيقة خطأ لا يغتفر.

وأوضح وزير التربية في ندوة بثت عن طريق تقنية الفيديو عن بعد مع مدراء التربية و رؤساء المراكز عبر

50 مديرية تربية، خصصت لتقديم تعليمات و توجيهات لتأمين امتحان شهادة البكالوريا،

الذي سينطلق يوم الاحد المقبل أن أظرفة مواضيع البكالوريا يجب ان تفتح في الوقت المحدد لانطلاق الامتحان.

معتبرا فتحها قبل الوقت الرسمي للامتحان يعد خطأ لا يغتفر و ستنفذ القوانين السارية المفعول بها في هذا الشأن.

ولم يستبعد وزير التربية امكانية اللجوء الى المتابعة القضائية ضد كل من يقوم بنشر المواضيع عبر الانترنت، مشيرا الى أن هذه الظاهرة في تراجع مستمر.