بلعابد يحضر افتتاح الدورة الـ 41 للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو

حضر عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اليوم الثلاثاء، افتتاح الدورة الـ 41 للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو.

و في هذا السياق، أفاد بيان للوزارة أن افتتاح الجلسة تم بمداخلات ألقاها على التوالي ألطاي سنجزر،الرئيس المؤقت للمؤتمر العام ورئيس المجلس التنفيذي والمديرة العامة لمنظمة اليونسكو.

بالمقابل و عقب المداخلات الافتتاحية، تمت المصادقة على جدول الأعمال، ودراسة توصيات المجلس التنفيذي بشأن قبول مراقبين من المنظمات الدولية غير الحكومية.

وانتخاب رئيس المؤتمر العام للدورة الـ 41، سنتياقو إيرازبيل موراو، سفير البرازيل لدى منظمة اليونسكو، وكان ممثلا لبلاده في الأمم المتحدة.

كما أشار في كلمته بالمناسبة إلى دور التربية في الفترة المستقبلية لمواجهة الاشكاليات الكبرى في العالم، مثل التغير المناخي،البيئة والسلام،

في الشأن ذاته تم تعيين نواب الرئيس في نهاية الجلسة الصباحية.أما الجلسة التي عُقدت في ظهيرة هذا اليوم.

فقد استُهِلّت بإعادة انتخاب المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، أودري أزولاي لعهدة ثانية.وفي كلمة ألقاها كل من رئيس المجلس التنفيذي والمديرة العامة، تمهيدا لمناقشة السياسة العامة.

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