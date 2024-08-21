بلعابد يستقبل التلاميذ المتوجين في الأولمبياد الإفريقي للرياضيات

حظي التلاميذ الجزائريين المتوجين في الطبعة الـ31 للأولمبياد الإفريقية للرياضيات التي جرت مؤخرا بمدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا باستقبال من قبل وزير التربية عبد الحكيم بلعابد.

وذلك لدى وصول المتوجين في مسابقة الأولمبياد الإفريقي إلى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة.

وكان الوزير مرفوقا بمستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة, محمد الصغير سعداوي.

وحسب بيان وزارة التربية، فقد أكد وزير التربية, أن النتائج المحققة تعكس الجهود التي تبذلها الدولة لتشجيع نوابغ العلم.

كما عبر بلعابد عن فخره بهذا الإنجاز الذي يضاف الى سلسلة النتائج المحققة في مختلف المنافسات العلمية الدولية، لاسيما أولمبياد الرياضيات.

وأوضح المسؤول الأول عن قطاع التربية، أن هذه الطبعة تميزت، الى جانب إحراز الفريق المشارك على 6 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين وأخرى برونزية، بتتويج التلميذ دراش شمس الدين عبد العالي بلقب “ملك الأولمبياد الإفريقية” بعد تسجيله العلامة الكاملة في حل مسائل الرياضيات, فيما انفردت التلميذة لرينونة سلمى بلقب “ملكة افريقيا للرياضيات” بعد تحقيقها لنفس الانجاز.

وأثنى الوزير في ذات السياق على مجهودات هؤلاء النوابغ الذين تمكنوا -مثلما قال– من المحافظة على المراتب الأولى التي اعتادت عليها الجزائر في مثل هذه المنافسات، مشيدا بالاهتمام الذي توليه الدولة في هذا المجال.

من جانبهم, عبر التلاميذ المتوجون عن اعتزازهم بالنتائج التي حققوها في هذه الأولمبياد، معتبرين أن هذا التتويج جاء بفضل الامكانيات التي سخرتها الدولة وكذا مجهودات الطاقم الساهر عليهم.