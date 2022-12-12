بلعابد يسدي تعليمات صارمة بخصوص 59987 أستاذا

أسدى وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد اليوم تعليمات حول مدى تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية لفائدة الأساتذة خلال ترأسه ندوة وطنية عن طريق التحاضر المرئي عن بعد.

وخلال الإجتماع اكد بلعابد على ضرورة تجسيد تنفيذ قرار رئيس الجمهورية المنبتق عن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد امس الاحد. حيث أسدى تعليمات صارمة لضبط الإجراءات العملية الكفيلة بالترسيم الفوري لكل الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، والبالغ عددهم 59987 أستاذا.

كما اشاد الوزير إلى أن الأساتذة المتعاقدين قد اكتسبوا الخبرة الكافية بحكم أنهم اشتغلوا بنفس الصفة لعدة سنوات. وبهذا الخصوص امر بلعابد خلال الندوات الوطنية التي خُصّصت لتحضير الدخول المدرسي 2022-2023 بالاحتفاظ قدر المستطاع على الأساتذة الذين وُظِّفوا على أساس التعاقد في السنوات الدراسية المنصرمة.

كما امر وزير التربية هذه الندوة بضبط كافة الإجراءات والانتهاء من عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين المعنيين في أقرب الآجال. مع المتابعة الآنية عبر الأرضية الرقمية لقطاع التربية الوطنية في شقها الخاص بالموارد البشرية. كما تم تنصيب لجنة مركزية يترأسها المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، لمتابعة وتأطير ومراقبة التنفيذ الفعال لهذه العملية.