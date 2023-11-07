بلعابد يشارك في أشغال الدورة الـ 42 للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو بباريس

يشارك عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). في أشغال الدورة الثانية والأربعين (42) للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو. الذي سينعقد في الفترة الممتدة من 07 إلى 22 نوفمبر 2023، بمقر اليونسكو بباريس، فرنسا.

وحسب بيان للوزارة، سيترأس بلعابد الوفد الوزاري الجزائري المشارك في هذه الدورة من خلال لجان موضوعاتية متخصصة.

جدير بالذكر أن هذا الوفد يتكون من ممثلين عن مختلف الدوائر الوزارية وهي التربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي، التكوين والتعليم المهنيين، الثقافة والفنون، وكذا الاتصال.