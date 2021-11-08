بلعابد يشارك في أشغال الدورة 41 للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو بباريس

يشارك وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في أشغال الدورة (41) للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو الذي سينعقد بمقر اليونسكو بباريس، فرنسا.

في هذا الإطار، سيترأس الوزير، الوفد الوزاري الجزائري المشارك في هذه الدورة من خلال لجان موضوعاتية متخصصة.

تجدر الإشارة، أن هذا الوفد يتكون من ممثلين عن مختلف الدوائر الوزارية وهي التربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي، التكوين والتعليم المهنيين، الثقافة، وكذا الاتصال.

كما أن برنامج أنشطة الوزير، يتضمن على وجه الخصوص، المداخلة التي سيقدمها في حصة مناقشة السياسة العامة خلال الجلسة العامة للمؤتمر العام.

من جهة أخرى، سيلتقي الوزير، على هامش أشغال هذه الدورة، وزراء ورؤساء الوفود المكلفين بالتربية وشخصيات أخرى.