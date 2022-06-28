بلعابد يشارك في القمة التحضيرية حول تحول التربية باليونسكو
يشارك وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، يومي 29و 30 من الشهر الجاري،في لقاء القمة التحضيرية حول”تحوّل التربية”التي ستنعقد بمقر منظمة اليونسكو في باريس.
و في بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، فسيحضر الوزير، الذي سيترأس الوفد الجزائري، افتتاح اللقاء الوزاري في 29 جوان تحت شعار: “طموح لتحويل التربية”.
كما ستنظم جلسات موازية للموائد المستديرة، يشارك فيها وزير التربية تحت عنوان “الالتزام بالتحول” والتي ستجمع الوزراء المكلفين بالتربية والتعليم من عدة دول.
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بلعابد: 52 ألف منصب للترقية هذه السنة.. لا زيادة في أسعار الكتب المدرسية
بلعابد: 52 ألف منصب للترقية هذه السنة.. لا زيادة في أسعار الكتب المدرسية
كما قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن الحكومة واعترافا منها بالأساتذة تم تخصيص 52 ألف منصب للترقية، منها 36 ألف منصب للأساتذة بعنوان سنة 2022.
وأشار وزير التربية بلعابد خلال ندوة صحفية على هامش الإنتهاء من الإمتحانات في الفترة الصباحية لشهادة التعليم المتوسط، أنه سيتم فتح هذه السنة 52 ألف منصب للترقية بعنوان سنة 2022. إعترافا بما قام به الاستاذ في المسار التربوي ومن خلال مقاومة الوباء وضمان إستمرار الدراسة في فترة إنتشار الفيروس. أين تم تخصيص 52 ألف منصب للترقية منها 36 ألف منصب لترقية الأساتذة في المراحل التعليمية الثلاث بعنوان 2022.
كما أشار بلعابد، إلى الترقية من الرتبة القاعدية إلى أستاذ رئيسي ومن استاذ رئيسي إلى أستاذ مكوّن. فضلا عن الترقية في الرتب الادارية. مشيرا إلى أنه تم إرسال المناشير إلى مديريات التربية عبر الوطن وسيتم وضعها في الموقع الخاص بالوزارة قريبا.
أما بخصوص الزيادة في أسعار الكتب المدرسية، فأشار بلعابد، إلى أن سعر الورق إرتفع في الآونة الأخيرة. وبالرغم من ذلك فإن أسعار الكتب لن تعرف أي زيادة لأنها تشكل إستهلاكا واسعا في النظام التربوي .
للإشارة فقد أعطى وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، إشارة انطلاق امتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام” من ولاية تقرت لقرابة 740 ألف مترشح.
كما قال وزير التربية في كلمة ألقاها أمام المترشحين، إن كل الظروف مهيأة من أجل اجتياز البيام في ظروف جيدة. كما جرى حوار بين بلعابد والتلاميذ حول مدى استعدادهم للامتحانات.
ويمتحن التلاميذ على مدار ثلاثة أيام “من 6 إلى 8 جوان” في 9 مواد، إلى جانب اللغة الأمازيغية بالنسبة للتلاميذ المعنيين بها. وتجري هذه الإمتحانات للسنة الثالثة على التوالي في ظروف إستثنائية. حيث سيتم اعتماد البروتوكول الخاص بالإجراءات الوقائية والصحية ضد كوفيد 19.
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