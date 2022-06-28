بلعابد يشارك في القمة التحضيرية حول تحول التربية باليونسكو

يشارك وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، يومي 29و 30 من الشهر الجاري،في لقاء القمة التحضيرية حول”تحوّل التربية”التي ستنعقد بمقر منظمة اليونسكو في باريس.

و في بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، فسيحضر الوزير، الذي سيترأس الوفد الجزائري، افتتاح اللقاء الوزاري في 29 جوان تحت شعار: “طموح لتحويل التربية”.

كما ستنظم جلسات موازية للموائد المستديرة، يشارك فيها وزير التربية تحت عنوان “الالتزام بالتحول” والتي ستجمع الوزراء المكلفين بالتربية والتعليم من عدة دول.

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