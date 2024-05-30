بلعابد يشدد على توفير الجو الملائم لمترشحي “البيام“ من ذوي الاحتياجات الخاصة 

ترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، ظهيرة اليوم، ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي.

والتي حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، الأمين العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومديرو التربية، خصص جدول أعمالها لإسداء التعليمات الواجب التقيد بها في تنفيذ مختلف العمليات المتبقية المرتبطة بنهاية السنة الدراسية.

في المستهل، ومع انقضاء الفترة المخصصة لعملية تسجيل التلاميذ في السنة الأولى ابتدائي، يوم غد الجمعة 31 ماي 2024 منتصف الليل، أكد الوزير على وجوب المتابعة الدقيقة للمراحل التي تليها، مشيرا إلى أن دراسة مديري المدارس للملفات المرفوعة مع طلبات التسجيل ستستمر إلى غاية يوم الأربعاء 5 جوان 2024.

ليتمكّن بعدها أولياء التلاميذ الذين سجّلوا أبناءهم من استخراج وصل تأكيد طلب التسجيل في الفترة الممتدة من 6 إلى 15 جوان عبر حساباتهم في الفضاء المخصص لهم في النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية.

وبخصوص الاختبارات الاستدراكية، ونظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها بالنسبة للتلاميذ المعنيين، كونها تحافظ على مجهوداتهم وتمنحهم فرصة ثانية للنجاح، شدّد الوزير على ضرورة التقيّد الصارم بالترتيبات المرتبطة بكيفيات وآليات وآجال تنفيذها، مع وجوب إعلام المعنيين بها بكل الوسائل المتاحة بدءا بإشهار القوائم ورزنامة إجرائها وفق التواريخ المحددة.

كما ذكّر الوزير بضرورة الحرص على كل الترتيبات الخاصة بامتحان شهادة التعليم المتوسط لدورة 2024، والتقيد بالتنظيم المعمول به في هذا الشأن، مشددا على توفير الجو الملائم للمترشحين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا المتواجدين بالمؤسسات الاستشفائية.

ختاما، شدّد الوزير على ضرورة متابعة تنفيذ العمليات البيداغوجية والإدارية المتبقية وفق الرزنامة المبرمجة، على غرار الحركة التنقلية للموظفين، التوجيه وإعادة التوجيه وغيرها.