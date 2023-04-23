بلعابد يشدد على ضرورة إنجاح العمليات المرتبطة بامتحانات نهاية السنة الدراسية

شدد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، يوم الأحد، على ضرورة التقيد بالتعليمات الرامية إلى إنجاح كل العمليات المرتبطة بامتحانات نهاية السنة الدراسية الجارية.

ويأتي هذا خلال وخلال لقاء هنأ فيه إطارات الإدارة المركزية بمناسبة عيد الفطر المبارك، أين ذكر بلعابد بالمحطات الهامة المتبقية لإنهاء السنة الدراسية ومنها الامتحانات المدرسية الوطنية (امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا)”, مشددا على ضرورة “التقيد بالتعليمات والتوجيهات” لإنجاح كل العمليات المرتبطة بهذه الامتحانات.

كما هنأ الوزير جميع مستخدمي القطاع “نظير ما يبذلونه من مجهودات”, حاثا إياهم على “مواصلة العمل بعزم وثبات وإصرار للرقي بقطاع التربية الوطنية”.

و نوه بالمناسبة بما “تم إنجازه لفائدة المدرسة الجزائرية بفضل المرافقة والدعم والعناية التي توليها الدولة للتربية وللشأن التربوي”, مشيدا بقرار رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, لفائدة المدرسة الابتدائية، والقاضي بتوظيف أساتذة لتأطير مادة التربية البدنية والرياضية من ذوي التخصص وإنشاء مديرية عامة للرياضات المدرسية.

و تطرق بلعابد إلى ما سيعرفه الدخول المدرسي المقبل من “تحسينات ومستجدات”, مؤكدا أن “تجسيد المشاريع والبرامج يستلزم تظافر جهود الجميع ورص الصفوف لتحقيق الغايات والأهداف المرجوة من ذلك”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption