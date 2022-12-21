بلعابد يشدد على ضرورة إنهاء عملية ترسيم الأستاذة المتعاقدين في وقتها

ترأّس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مساء اليوم، الأربعاء 21 ديسمبر 2022 ندوة وطنية عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، من مقر الوزارة بالمرادية.

وقد حضر أشغال الندوة التي خصّصت لمتابعة مدى التقدّم في مختلف العمليات والإجراءات المتعلّقة بالأساتذة المتعاقدين على مناصب شاغرة نهائيا، إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية.

وبعد فحص نسبة التقدم في تنفيذ العمليات المرتبطة بهذا الملف ولاية بولاية، شدّد الوزير، على ضرورة التقيد بالآجال المضبوطة مع التحلّي بالصرامة اللازمة في تسيير العمليات المتبقية.

كما تمّ تقديم التوضيحات والشروحات الوافية بخصوص ما يجب القيام به على المستوى المحلّي في المرحلة المقبلة والوشيكة من هذه العملية.