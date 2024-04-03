بلعابد يشرف على افتتاح أعمال اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

أشرف وزير التربية الوطنية ،عبد الحكيم بلعابد ،صبيحة اليوم ، بمقر الوزارة بالمرادية، على افتتاح أعمال اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

والتي تتكوّن من إطارات من قطاع التربية الوطنية ومن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وخبراء أكفاء.

وأكد وزير التربية حسب بيان الوزارة، على الأهمية التي تكتسيها هذه اللجنة في ترقية نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الخاصة بقطاع التربية الوطنية وتنسيقها وتقييمها في إطار السياسة الوطنية للبحث العلمي. كما اشار إلى أن التركيبة النوعية لهذه اللجنة قادرة على الإلمام بعناصر البحث واقتراح البرامج وتعميم النتائج التي يتوصل إليها البحث بالارتكاز على مقوّمات الهوية الوطنية والمرجعية الدينية والتاريخية. وشدد الوزير أن قطاع التربية الوطنية يعمل في إطار مخطّط عمل الحكومة المنبثق عن برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على دعم التوجه العلمي والتكنولوجي، وترقية هذه الثقافة بين أوساط التلاميذ.

وذلك من خلال تدعيم وتوسيع التوجيه نحو شعبتي الرياضيات والتقني الرياضي، اللتان تعرفان إقبالا وطلبا متزايدا من طرف التلاميذ، بفضل الآليات المعتمدة للرفع من نسبة التوجيه نحوهما والعمل التحسيسي والتوعوي الموجّه لفائدة التلاميذ والأولياء كذلك.

وبخصوص طبيعة عمل اللجنة، أكّد الوزير أنها ستساهم في اقتراح ودراسة مواضيع البحث التي تتناول مختلف الإشكاليات المطروحة في قطاع التربية الوطنية في الميادين البيداغوجية والتنظيمية والتسييرية، وستسمح نتائجها بتجويد الفعل التربوي وترقية مردود المنظومة التربوية.

واختتم الوزير بلعابد كلمته بتشجيع أعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على البحث في حلول واقتراحات مبتكرة لتقديم قيمة مضافة لقطاع التربية الوطنية، مؤكدا أنهم سيلقون الدعم الكامل خلال تأديتهم لمهامهم.