بلعابد يشرف على انطلاق ملتقى وطني حول امتحان تقييم المكتسبات

يشرف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الأحد، بالعاصمة على انطلاق ملتقى وطني حول امتحان تقييم المكتسبات .

يشار أن هذا اللقاء حضره مدير التربية الوطنية، الامينة العامة، رئيس الديوان، المدير العام للبرامج ومفتشون.

ويعد هذا الملتقى الوطني التكميلي للمعالجة البيداغوجية والذي يندرج ضمن المسعى الوطني لاعادة النظر في المنظومة المدرسية. وتكييفها بهدف تحسين مسار التكوين التربوي في مرحلة التعليم الابتدائي والانتقال إلى تقييم كل الى تقيم تحليلي نوعي تشخصي ذو بعد تكويني.