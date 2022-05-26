بلعابد يشيد بالجهود التي تبذلها المفوضية الأفريقية خدمة للتربية

استقبل وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، صبيحة اليوم، الخميس بمقر دائرته الوزارية بالمرادية، الجزائر العاصمة، البروفيسور محمد بلحوسين، مفوض الاتحاد الأفريقي، للتربية والعلم والتكنولوجيا والابتكار، مرفوقا بوفد من مختصين في القضايا المرتبطة بالتربية والتكنولوجيا.

وبعد الترحيب، أشاد الوزير بالجهود التي تبذلها المفوضية الأفريقية خدمة للتربية، مؤكدا أن تعيين البروفيسور محمد بلحسين على رأسها يعد قيمة مضافة للتربية في إفريقيا وكذلك في الجزائر.

وبدوره أثار البروفيسور بلحسين، المجالات التي يمكن للاتحاد الأفريقي أن يدعمها في الجزائر، في الميدان التربوي والبحثي، لا سيما في ميدان تطوير التكنولوجيات الجديدة وتعزيز تعليم الرياضيات.

كما أبلغ المفوض بالمناسبة، الوزير أنه تقرر عقد الاجتماع الإفريقي المقبل للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالعلم والتكنولوجيا والابتكار (SC-STIC) في منتصف شهر جويلية 2022، آملا مشاركة الجزائر فيها.

ومن جهته، قدم الوزير عرضاً شاملا عن تطور نظام التربية في الجزائر والتحديات التي يواجهها، مبرزا الجهود التي ما فتئت الدولة الجزائرية تبذلها من خلال برنامج وسياسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للنهوض بقطاع التربية لتعليم الأطفال وتطوير البُنى التحتية.

كما أثار الوزير إمكانية تبادل الخبرات في عديد المسائل، كتخفيف وزن المحفظة لتلاميذ المرحلة الابتدائية، وإعادة بعث نشاط التربية البدنية في ذات المرحلة، مشيرا إلى التربية المدنية في النظام التربوي الجزائري، كما تطرق أيضا إلى استحداث شعبة الفنون في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي اعتبارًا من العام المقبل 2022-2023 والتي ستكلل بتنظيم أول دورة لبكالوريا الفنون لسنة 2023-2024.

هذا وقد تطرق الطرفان إلى سبل وطرق ترقية التعاون في الميدان التربوي بين الجزائر والاتحاد الإفريقي بما يسهم في تبوّء بلادنا مكانتها المناسبة في القارة الإفريقية.

طالع أيضا: بلعابد: تعديل تاريخ عطلة الشتاء جاء بعد تسجيل إصابات بكورونا وسط التلاميذ