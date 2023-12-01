بلعابد يضرب بيد من حديد لضمان التدفئة بالمدارس

ترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مساء الخميس، ندوة وطنية قدّم فيها تعليمات حول تنفيذ العمليات البيداغوجية والإدارية المرتبطة بنهاية الفصل الأول.

وحسب بيان للوزارة، شدد بلعابد، على وجوب المتابعة الدائمة لوضعية سير وتهيئة المؤسسات التعليمية خاصة ونحن على أبواب فصل الشتاء.

وفي المستهل، شدّد الوزير على وجوب تكثيف الزيارات الميدانية للمؤسسات التعليمية، مهما كان موقعها الجغرافي في الولاية. للوقوف على توفير الشروط اللازمة لحسن تمدرس التلاميذ ومنها التدفئة، خاصة ونحن على مشارف فصل الشتاء.

وأمر الوزير، المفتش العام بضبط رزنامة الزيارات التفتيشية إلى المؤسسات التعليمية. لتفقد مدى الالتزام بالتعليمات المتعلقة بظروف التمدرس، والشروع فيها ابتداء من يوم الأحد 03 ديسمبر 2023.

وبالموازاة سيتم خلال الأسبوع المقبل إنزالٌ لإطارات مركزية على مستوى الولايات. للقيام بزيارات ميدانية للمؤسسات التعليمية والتأكد حضوريا من اشتغال التدفئة ومراعاة معايير السلامة والأمن. لا سيما تلك التي لم تكن مجهزة أو كانت بها أعطاب كلية أو جزئية.

وكذا للتأكد من التزام المسؤولين المحليين بالتعليمات المسداة لهم. سواء بالتجهيز أو الإصلاح والصيانة حسب الحالة، منذ شهر مارس إلى غاية شهر أكتوبر 2023.

كما أمر الوزير مديري التربية بتحيين معلومات الجهاز الدائم المنصّب للتتبع الآني لتوفير التدفئة. المنصّب على مستوى جميع مؤسسات التربية والتعليم، على الأرضية الرقمية. لتفعيل نظام آخر يُمَكِّن من متابعة هذه العملية بصفة آنية وبدقة متناهية.