بلعابد يطمئن مترشحي البيام

طمأن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، التلاميذ الذين يجتازون ابتداء من يوم غد الاثنين، امتحانات شهادة التعليم المتوسط.

وقال وزير التربية في بث مباشر من ولاية الطارف مع التلفزيون الجزائري، “إن امتحان شهادة التعليم المتوسط، ستجري بصفة عادية والأسئلة ستكون مستوحاة من البرنامج الدراسي السنوي.”

وأضاف المسؤول الأول عن قطاع التربية في البلاد:” أطمئن أبنائي وبناتي أن امتحان شهادة التعليم المتوسط هو اختبار عادي، وأسئلته لن تخرج، عن ما درسوه في السنة الدراسية.”

وختم الوزير بالقول إلى أن السنة الدراسية كانت هادئة وناجحة بفضل جهود الأسرة التربوية وأولياء التلاميذ.

وللإشارة، يجتاز أزيد من 800 ألف مترشح على المستوى الوطني, ابتداء من يوم غد الاثنين, وعلى مدار ثلاثة أيام (من 3 إلى 5 يونيو) امتحانات شهادة التعليم المتوسط , موزعين على 3040 مركز اجراء .