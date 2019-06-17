بلعابد يعتمد تقنية الندوة المرئية قبل بداية كل إختبار في الباكالوريا

الهدف من العملية مواكبة عملية فتح وتوزيع أسئلة الإختبارات الخاصة بالباك

ترأس وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد صباح اليوم الأحد، إجتماعا عبر تقنية النّدوة المرئية، حسبما جاء في بيان الوزارة.

وأوضح ذات البيان، أن الإجتماع انطلق على الساعة السابعة والنصف (07:30) ولمدة نصف ساعة، بمقر دائرته الوزارية بالمرادية.

حيث جمعه مع مديري التربية الـ 50 وهذا، دقائق فقط قبل الشروع في عملية فتح الحافظات لموضوع مادة الرياضيات لهذا اليوم الثاني لامتحان شهادة البكالوريا.

وأضاف ذات البيان، أن الوزير بلعابد قرّر أن تجرى هذه التقنية كل يوم، وقبل بداية كل إختبار وذلك لمتابعة آنية من

الطرفين “الوزارة ومديريات التربية” لعملية فتح وتوزيع مواضيع الإختبارات.

كما أعطى الوزير توجيهات وتعليمات لضمان إستمرارية السير الجيد لهذا الإمتحان.