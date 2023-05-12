قناة النهار بلعابد يعلن عن برنامج خاص لتأطير الرياضة المدرسية الموسم المقبل بقلم قناة النهار نشر في 12 ماي 2023 - 16:27 شارك غرِّد أرسل 32 0 بلعابد يعلن عن برنامج خاص لتأطير الرياضة المدرسية الموسم المقبل إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/N0jXd اقرأ أيضا وزير الريّ: 11.3 مليار متر مكعب سنويا تكفي لسد إحتياجاتنا من مياه الشرب والريّ والصناعة قناة النهار 01 ماي "راضية عدّة :"لي يغنّو مايولولوش لوكان نزغرد تمـ.ـوتو بالضّحك قناة النهار 22 أفريل الموطار المخفي: هذا هو الشيطان الرجيم وبعض الدراجين سامحهم الله يعدلون دراجاتهم بهذا ويحدثون ضجيجا قناة النهار 23 أفريل أكبر مسجد بآسيا الصغرى.. مسجد "تشامليجا بأسكودار" معلم ديني سياحي بامتياز قناة النهار 26 أفريل ميلة: تامدة .. منطقة تستهوي الشباب للسباحة رغم خطر الموت الذي يحاصرهم قناة النهار 03 ماي طالع هابط: شاهد ماذا فعل المخربون بمركز تجاري شيد بالملاير بالدويرة في العاصمة قناة النهار 23 أفريل لحظة وصول المنتخب المغربي إلى مطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة قناة النهار 28 أفريل جزائريون: "my robot time".. برنامج كوري يأخذ بيد الأطفال إلى عالم الروبوتات قناة النهار 24 أفريل الموطار المخفي: لابد من الإستعانة بالرادارات وأجهزة قياس الصوت لمعاقبة المخالفين قناة النهار 23 أفريل "الفاف :"ضمانات إحتضان الكان لاتملكها أيّ دولة قناة النهار 27 أفريل