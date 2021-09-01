بلعابد يكرّم المتفوقات في البطولة العالمية للحساب الذهني

قام وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الأربعاء، بتكريم البطلة العالمية في الحساب الذهني، التلميذة رحاحلة ريتاج سجود صاحبة (11) سنة وعدالة أنفال هبة الرحمان وملاك آية الرحمان اللتين كانتا من بين الفائزين العشر الأوائل في هذه المسابقة، بحضور أوليائهن والمدربين المشرفين عليهن.

وبالمناسبة أشاد الوزير بالتكريم الذي خصّ به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون متفوقات الجزائر باستقباله لهن، وهذا تعبير عن العناية التي يوليها للعلم والمتعلمين وعن الإرادة القوية للدولة للتكفل بالنخب المدرسية وتشجيع المتألقين وتحفيزهم.

كما قام الوزير بتسليم متألِّقات الجزائر شهادات تهنئة وشكر من توقيع الوزير الأول، مشيرا إلى أن الوزارة تبحث في الطرق التي تسمح باستكشاف شريحة النوابغ من تلامذتنا والاهتمام بهم ورعايتهم، كما تسعى إلى ترقية تعليم الرياضيات والمواد العلمية من خلال الاهتمام أكثر بالمواد العلمية والتكنولوجية في المناهج المدرسية خاصة في التعليم الثانوي وهذا في القريب العاجل.

وفي ذات السياق، أشار الوزير إلى الاهتمام الذي توليه الدولة الجزائرية بالنخب المدرسية وكذلك بترقية المواد العلمية، حيث صدر مؤخرا مرسومين تنفيذيين في هذا الشأن، الأول يتعلق بإنشاء مدرسة وطنية عليا للرياضيات والثاني بإنشاء مدرسة وطنيا عليا للذكاء الاصطناعي.

وفي الختام، أثنى الوزير على المجهودات المبذولة من طرف أولياء التلميذات المتفوقات والتي كُلّلت بتبوّء الأماكن الأولى عالميا، وهذا حدث في غاية الأهمية على المستوى الأسري والتربوي، وكذا على الفريق المؤطر لهن من أكاديمية الأطفال العباقرة فرع سطيف الممثل في مركز “سوبر عبقر” وفرع غليزان الممثل في “مركز التميز الفكري”.