بلعابد يكشف عن عدد أساتذة الإنجليزية الموظفين في الطور الإبتدائي

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، عن عدد أساتذة اللغة الإنجليزية الذين تم توظيفهم هذه السنة في الطور الإبتدائي.

وذلك في حوار قام به مع التلفزيون العمومي، اليوم الإثنين، أين أوضح بأنه تم توظيف 4144 استاذ حاملي شهادة ليسانس في اللغة الانجليزية، حيث قاموا بالخضوع الى التكوين في وقت سابق.

وأضاف ذات المتحدث، بأنه سيتم في رسم هذا الدخول تنصيب اللغة الانجليزية في السنة الرابعة ابتدائي.

وكل مقتضيات هذا التنصيب متوفرة وقاموا في وقت مبكر، من صياغة برامج وتأطير وكتاب.

كما تطرق وزير القطاع، الى تنصيب التربية البدنية والرياضية في التعليم الابتدائي، في سابقة في تاريخ الجزائر، بـ12877 منصب لتأطير هذه المادة، موضحا ان أساتذة هذه المادة خضعوا أيضا الى التكوين.

وبمناسبة الدخول المدرسي، اكد وزير التربية أنهم في جاهزية تامة لدخول التلاميذ والذين يقدر عددهم بأزيد من 11 مليون و145 ألف تلميذا.

مشيرا الى انه يوجد ما يقارب مليون موظف في قطاع التربية بين إداريين ومؤطرين.