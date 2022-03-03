بلعابد يلتقي أعضاء النقابة المستقلة لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني

التقى وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مساء يوم الخميس، أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات (SNACEL).

وحسب بيان الوزارة، فإن هذا اللقاء، جاء تكريسا لمبدأ الشراكة وتعزيز العمل التشاوري مع جميع الشركاء المعتمدين في القطاع وكذا الإصغاء لمختلف القضايا المتعلقة بالشأن التربوي، ودراسة كل مقترحاتهم بهدف تشخيص الاختلالات في تسيير الحياة المدرسية والسعي لحلحلة المشاكل المطروحة في الميدان، تأسيسا لمقاربة تغلب سياسة الحوار والتشاور في معالجة الانشغالات المرفوعة ومناقشة وتبادل الرّؤى حول عديد القضايا التي تخص القطاع في كنف الثقة والاحترام المتبادلين، في إطار الصلاحيات المنوطة بها وفي ظل التشريع والتنظيم المعمول بهما، ما سيمكن من اقتراح حلول مجدية لمختلف مشاكل الجماعة التربوية، من تلاميذ وأوليائهم وأساتذة، إداريين وعمال.

دعا وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، إلى استغلال قرار تعليق الدراسة للمراجعة وليس للتفسح والتوجه إلى الأماكن العامة.

وجاء تصريح وزير التربية خلال إطلاق حملة رابعة لتلقيح منتسبي التربية الوطنية ضد فيروس كورونا.

وعبر في ذات الوقت عن قناعته بأن الخلاص الوحيد من تفشي الوباء هو التلقيح الذي يحافظ على صحة الجميع.

وذكر ذات المسؤول بالأرقام الرسمية التي أظهرت بأن النسبة الأكبر من الذين أصيبوا بفيروس كورونا في هذه الفترة. وتضرروا كثيرا وأحيانا توفوا “لم يتلقوا اللقاح”.

كما كشف بأن قطاعه سيستغل مدة تعليق الدراسة لتطهير كافة المؤسسات التربوية حتى يعود أبناؤنا للدراسة في ظروف صحية حسنة.

ولم يفوت بلعابد فرصة اللقاء ليثني على تعاون قطاع الصحة في مجال التلقيح. من خلال تنقل أطقم طبية إلى المؤسسات التعليمية لتأمين مختلف عمليات التلقيح منذ إطلاق السنة الدراسية الحالية.

وكان وزير التربية الوطنية قد عبر مؤخرا عقب اجتماعه بممثلي جمعيات أولياء التلاميذ. عن عدم رضاه لنسبة التلقيح في القطاع التي مست لحد الآن ثلث الموظفين فقط (33 بالمائة).