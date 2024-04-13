بلعابد يلتقي اطارات الادارة المركزية ويذكّر  بالملفّات التي ستطلقها وزارة التربية 

اِلتقى وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، صبيحة اليوم، بمقر الوزارة بالمرادية، إطارات الإدارة المركزية حيث هنّأهم بمناسبة عيد الفطر المبارك 1445 هـ.

ومن خلالهم كل مستخدمي الإدارة المركزية. كما تمنّى لهم دوام العافية داعيا الله أن يتقبّل صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم.

وحسب بيان وزارة التربية، فلقد كان هذا اللقاء سانحة ثمّن فيها الوزير المجهودات المبذولة من طرف الجميع.

وأشاد بالحس المهني الذي أظهروه في الاضطلاع بالمهام والمسؤوليات، وأكّد على أن الالتزام والصرامة في العمل جعل قطاع التربية الوطنية يخطو بثبات في تجسيد التزامات رئيس الجمهورية في الشأن التربوي.

كما حثّ الوزير الجميع على مواصلة التحلّي بنفس العزم والحزم والإصرار، لاستكمال ما تبقى من الأعمال المرتبطة بالثلاثي الثالث من هذه السنة الدراسية، والتحضير للامتحانات المدرسية الوطنية وباقي العمليات التي تستوجب الكثير من اليقظة والصرامة.

وذكّر الوزير بالملفّات التي ستطلقها وزارة التربية الوطنية، وما ستضفيه على المشهد التربوي من تطويرٍ في الأداء وتحسين في الخدمة العمومية من أجل تجويد الفعل التربوي، ممّا يستلزم تظافر الجهود ورص الصفوف والاستزادة في العمل لتحقيق الغايات والأهداف المرجوة.