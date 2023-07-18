بلعابد يهنئ الشعب الجزائري والأسرة التربوية بحلول العام الهجري الجديد

هنأ وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، الشعب الجزائري وأفراد الجماعة التربوية بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1445هـ.

وقال وزير التربية في رسالة تهنئة :”بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، أوّل محرم 1445 ، يطيب لي أن أتقدم إلى الشعب الجزائري الأبي بأسمى عبارات التهاني وأصدق الأماني. سائلا الله العلي القدير أن يجعله يوما مباركا وبداية لسنة هجرية موفّقة.”

“كما يسعدني -يضيف بلعابد-، أن أهنّئ أفراد الجماعة التربوية من أساتذة وتربويين وإداريين وعمال وشركاء جميع اجتماعيين متمنيا لهم موفور الصحة والعافية.”

وقد تشكر المسؤول الأول عن قطاع التربية، أفراد الجماعة التربوية على المجهودات التي بذلوها طوال العام الدراسي بكل تفانٍ وإخلاص في سبيل الارتقاء بالمدرسة الجزائرية وضمان سنة دراسية مستقرة لأبنائنا التلاميذ الذين سعدنا بالنتائج التي حققوها لاسيما في الامتحانات المدرسية الوطنية. متمنيا للجميع عطلة هنيئة ومريحة في كنف السكينة والطمأنينة.

وختم بلعابد تهنئته قائلا:”حفظ الله الجزائر والجزائريين وجعل ولي أمرها الكريم وشعبها العظيم وجيشها القويم. وسائر مؤسساتها في رباط متين إلى يوم الدين وحباها الله بوسام السخاء والرخاء وأبعد عنها كل مكروه.”

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