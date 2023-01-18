بلعابد يوضح بشأن احتساب إمتحان تقييم مكتسبات التلميذ للإنتقال إلى الطور المتوسط

أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي إلزامي، لكن لا يحتسب في الانتقال إلى مرحلة التعليم المتوسط، مضيفا بأنه سيكون محليا على مستوى المقاطعات التفتيشية.

ويأتي هذا خلال لقائه صبيحة اليوم، الأربعاء بمقر الوزارة بالجزائر، رئيسة الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، جميلة خيار، ورئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، أحمد خالد، ورئيس الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ، حميد سعدي، بحضور إطارات من الإدارة المركزية، أين عرض الوزير، على ممثلي أولياء التلاميذ، الإجراءات التنظيمية والعملية المتعلّقة بامتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، وجميع الترتيبات المتخذة في إطار هذا الملف والتي تصب كلّها في مصلحة التلميذ وتحسين مستواه

وحسب بيان الوزارة، فإن اللقاء أيضا كان فرصة للحديث عن الآليات الكفيلة بتعميم إنشاء جمعيات أولياء التلاميذ على مستوى كل المؤسسات التعليمية، عملا بتوجيهات وتوصيات الوزير الأوّل، أيمن بن عبد الرّحمن في هذا الشأن، تفعيلا لدور الأولياء في الحياة المدرسية وانعكاسه الإيجابي على تمدرس أبنائهم، من خلال ربط جسور التواصل الدائم والمنسجم والهادف بين الأسرة والمدرسة لمرافقة وتأطير أبنائنا التلاميذ وضبط سلوكاتهم، سواء داخل المؤسسات التعليمية أو خارجها.