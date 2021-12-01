بلعابد يُثمن المقاربة التي تنتهجها المفتشية العامة للتربية الوطنية

أشرف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أمس الثلاثاء بثانوية أحمد زبانة، بالعاصمة، على فعاليات الملتقى الوطني التكويني لمفتشي التربية الوطنية ومفتشي التعليم المتوسط لمادة الرياضيات.

وفي هذا السياق يندرج هذا الملتقى حسب بيان للوزارة اليوم الاأربعاء، ضمن سلسلة الملتقيات التي تشرف عليها المفتشية العامة بوزارة التربية الوطنية حول تصميم مواضيع الامتحانات المدرسية الوطنية.

وهذا بهدف إرساء آليات جديدة ووضع ركائز متينة لعملية التقويم وطريقة تصميم الاختبارات عموما والختامية على وجه الخصوص.

بالمقابل عكف الملتقى-يضيف البيان- على دراسة كل ما يتعلق بعملية التقويم والوثائق الرسمية المُعدّة لذلك للوصول إلى رؤية وطنية واضحة وموحدة

تسمح باقتراح ما يسهم في تحسين التقويم بحيث يصبح أكثر دقة ويُعبِّر حقيقة عن أداء المتعلم.

هذا وقد ثمّن الوزير، المقاربة التي تنتهجها المفتشية العامة للتربية الوطنية، مؤكدا أنها ستعود بالفائدة على جميع الأصعدة خاصة على التلاميذ المقبلين على الامتحانات المدرسية الوطنية.

كما تابع باهتمام تدخلات السيدات والسادة المفتشين حول موضوع الملتقى، وقدّم في هذا الشأن مجموعة من الأجوبة والملاحظات والتوصيات.

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وزير التربية يسدي تعليمات بخصوص أسئلة بكالوريا 2022

أسدى وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد اليوم تعليمات هامة بخصوص أسئلة البكالوريا. وهذا خلال ترأسه فعاليات الملتقى الوطني الخاص

بتقييم مواضيع شهادة البكالوريا من حيث الشكل والمضامين والكفاءات بثانوية أحمد زبانة، بالعاصمة.

وحسب بيان الوزارة الملتقى خصص لدراسة وتحليل مادتي اللغة العربية وآدابها والفلسفة من خلال المؤشرات العلمية التطبيقية التي عكف عليها السيدات والسادة مفتشو التربية الوطنية للمادتين.

وخلال تفقده أشغال الورشات الوزير لعرض أهم ما يصبو إلى تحقيقه هذا الملتقى من تشخيص الفجوات الخاصة بالامتحانات.

وكذا تحديد مواطن الصعوبة في المواضيع، بالإضافة إلى التفكير والعمل على ضبط رؤية مستقبلية واضحة للمعالجة البيداغوجية. كما اسدى تعليمات لكل واحدة من هذه الورشات توجيهات وتوصيات لتفعيل عملها.

كما يندرج هذا الملتقى في إطار ما توليه وزارة التربية الوطنية من خلال كل هياكلها الرسمية، لعملية التقويم من مكانة بيداغوجية أساسية في قياس مكتسبات المتعلمين إجمالا والمترشحين للامتحانات الوطنية تحديدا.

وكذا مخطط المفتشية العامة للتربية الوطنية الذي يشمل الـ 25 ملتقى هدفها إعطاء عملية التقويم بعدها العلمي وفق المقاييس الدولية.

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