بلعباس تطالب بتدخل زطشي من أجل تأهيل ملعب “24 فيفري” 

تأمل إدارة نادي اتحاد بلعباس في تدخل رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لدى الكنفدرالية الافريقية من أجل إيفاد لجنة معاينة الملاعب في أقرب الآجال لتأهيل ملعبه تحسبا لاستضافة ”ليبيريا شيب كوربورات” الليبيري في اطار ذهاب الدور التمهيدي لكأس الكنفدرالية الافريقية.

و يواجه نادي “المكرة” خطر استضافة منافسه خارج قواعده على خلفية عدم تأهيل ملعبه ”24 فيفري 1956” الذي يتسع لـ 50 ألف متفرج.

وأوضح نفس المصدر أنه تم إعلام إدارة الاتحاد بهذا القرار “المفاجئ” أمس الاثنين, مضيفا أن لجنة معاينة الملاعب التي زارت سيدي بلعباس في أكتوبر المنصرم لم تقم بزيارة ثانية إلى عين المكان للوقوف على الأشغال التي قامت بها إدارة الملعب من أجل رفع الاحترازات المسجلة في الزيارة الأولى.

وطلبت الكنفدرالية الإفريقية من إدارة الاتحاد الاختيار ما بين ملعبي وهران وعين تموشنت لاستضافة منافسها الليبيري في مباراة الذهاب من الدور التمهيدي المبرمج يومي 27 و28 نوفمبر, وهو الطلب الذي قوبل بالرفض, كما أشير إليه.