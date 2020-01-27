بلعباس.. حجز 1668 وحدة من المشروبات الكحولية في عين البرد 

حجزت مصالح الجمارك اليوم الإثنين كمية معتبر من المشروبات الكحولية السيار شرق غرب مدخل عين البرد، ولاية سيدي بلعباس.

وتمكنت عناصر الفرقة المتعددة المهام للجمارك بولاية سيدي بلعباس التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بتلمسان، في اطار مكافحة التهريب بشتى أنواعه من حجز 1668 قارورة من المشروبات الكحولية مختلفة الانواع، كانت على متن سيارة نفعية.

العملية تمت على اثر دورية اقيمت لمراقبة الطريق السيار شرق غرب مدخل عين البرد ولاية سيدي بلعباس.

أين تم، على إثر ذلك، توقيف مخالفين وإحالتهما على الجهات القضائية المختصة.