بلعباس: على التلاميذ الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي لتفادي أي تشويش خارجي

انطلقت اليوم الثلاثاء، امتحانات شهادة التعليم المتوسط دورة 2026 عبر كامل التراب الوطني، بمشاركة أزيد من 877 ألف تلميذ موزعين على أكثر من 3 آلاف مركز إجراء.

وأكد المفتش المركزي بوزارة التربية الوطنية سعد بلعباس، أن هذه الدورة تعد من أبرز المحطات التربوية للموسم الدراسي التي يمر عليها التلميذ. مشيرًا إلى أن الامتحانات تمتد على مدار ثلاثة أيام وتشمل جميع مواد السنة الرابعة متوسط.

وأوضح المتحدث، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن التحضيرات الخاصة بالامتحانات الرسمية انطلقت منذ عدة أشهر. ولم تقتصر على وزارة التربية الوطنية فقط، بل تمت بالتنسيق مع عدد من القطاعات الوزارية. على غرار وزارات الدفاع والداخلية والصحة والاتصالات. بهدف توفير جميع الظروف الملائمة للمترشحين وضمان إجراء الامتحانات في أحسن الظروف.

وأضاف بلعباس أن الوزارة جاهزة مائة بالمائة لهذا الموعد، سواء من الناحية البيداغوجية أو المادية والبشرية. معربًا عن أمله في أن تكون النتائج في المستوى المطلوب. خاصة في ظل حالة الاستقرار التي ميزت الموسم الدراسي الحالي.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن مواضيع الامتحانات موحدة عبر جميع ولايات الوطن. وتخضع كل المراكز لنفس التوقيت. تجسيدًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ.

وفيما يتعلق بالتنظيم، أوضح المفتش المركزي أن أبواب مراكز الامتحانات تُفتح ابتداءً من الساعة السابعة صباحًا لاستقبال المؤطرين. فيما يتم استقبال المترشحين ابتداءً من الساعة السابعة والنصف داخل ساحات المراكز. قبل التحاقهم بقاعات الامتحان على الساعة الثامنة والنصف، حيث يتم حينها فتح أظرفة الأسئلة.

كما كشف أن وزارة التربية اتخذت جملة من التدابير التنظيمية، من بينها تخصيص قاعات لإيداع الهواتف والأغراض الشخصية. إلى جانب توفير تسهيلات لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشديد الرقابة لمحاربة الغش الإلكتروني.

وفي السياق ذاته، شدد بلعباس على أن السلطات المعنية اتخذت كل الإجراءات اللازمة لمنع أي تسريب لمواضيع الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. داعيًا المترشحين إلى التركيز والابتعاد عن متابعة الإشاعات والمحتويات المتداولة عبر هذه المنصات. تفاديًا لأي تشويش خارجي.

وطمأن المتحدث ذاته الأولياء والتلاميذ على حد سواء بأن مواضيع الامتحانات ستكون ضمن الدروس التي تمت دراستها فعليًا خلال الموسم الدراسي، مضيفًا أن اختبارات الفصل الثالث جاءت أيضًا في الإطار نفسه، بما يراعي مستوى التلميذ الذي واظب على الدراسة طوال السنة.

