بلعباس.. مواطنون ينصبون خيمة أمام مستشفى تلاغ ويطالبون برحيل المدير

أقدم، أمس الأحد، مواطنون من تلاغ على الإحتجاج أمام مقر المؤسسة العمومية الإستشفائية حديد عيسى.

أين طالب المحتجون الوزارة الوصية بضرورة التدخل من أجل رفع الغبن عن المواطنين عامة والمرضى خاصة ممن يقصدون هذه المؤسسة الصحية الوحيدة بجنوب الولاية، والتي كانت، حسبهم، إلى وقت غير بعيد تقدم خدمات عالية لكنها تراجعت مع مرور الزمن وأصبحت غير قادرة على تقديم متطلبات المرضى، هذا وطالب المحتجون برحيل المدير الذي حملوه مسؤولية ما يحدث.

ورفع المحتجون جملة من المطالب لدى وزير الصحة بعد أن بات المرضى يعانون في صمت رغم توفير الدولة لكل الضروريات من أجل صحة المواطن، إلّا أنّه لا شيء تغيّر، حيث يتم توجيه مختلف قاصدي المؤسسة نحو العيادات الخاصة لإجراء التحاليل وتارة أخرى من أجل “السكانير”، وهو ما أرهق هؤلاء القادمين من مختلف بلديات دوائر الجنوب مرحوم ومولاي سليسن ومرين وحتى رأس الماء، التي تم فيها فتح مؤسسة لكنها بحاجة إلى أطباء.

هذا وأكد المحتجون على ضرورة تحسين الخدمات الصحية وتوفير ما أمكن من خدمات تليق بحجم المنطقة لرفع الغبن عن الفقراء، وفي هذا السياق ناشد المواطنون رئيس الجمهورية التدخل الفوري لتحقيق هذه المطالب المشروعة.