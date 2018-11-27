بلعباس والنصرية يعودان للمنافسة القارية من بوابة كأس الكاف

سيسجل اتحاد بلعباس، المتوّج بكأس الجزائر لموسم 2017-2018، عودته للساحة القارية بعد آخر مشاركة له في الصيغة القديمة لكأس إفريقيا للأندية الفائزة بالكأس، حيث بلغ آنذاك الدور ثمن النهائي.

وسيعمل رفاق القائد عبد الكريم زواري يوم الثلاثاء 15:45 بملعب 24 فيفري 1956 على رفع التحدي أمام نادي شيب كوربورايت ريجستر الليبيري بعد أن أنهى مرحلة الذهاب للبطولة في وضعية فريق مهدد بالسقوط (14 – 15 ن).

و رغم أن هذه المنافسة لا تشكل أولوية كبيرة لتشكيلة “المكرة” بالنظر لوضعيتها المعقدة في البطولة، إلا أن أشبال المدرب يوسف بوزيدي ينوون خوضها بجدية كبيرة و الذهاب إلى أبعد حد ممكن.

أخيرا, سيستقبل نصر حسين داي بملعب 5 جويلية 18:00 الفريق العتيد للشياطين الحمر الكونغولي، حيث تبدو مهمة أصحاب اللونين “الأحمر و الأصفر” معقد، مما يجعلهم مطالبين بتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف قبل التنقل إلى برازافيل لخوض مباراة العودة المقررة يوم 4 أو 5 ديسمبر المقبل.

يذكر أن الكونفيدرالية الافريقية لكرة القدم، قررت هذه السنة تغيير موعد إجراء منافسات الأندية حتى تطابق البرنامج الأوروبي. ويشكل 2018-2019 موسما استثنائيا كونه انتقالي، حيث تنطلق المنافسة في نوفمبر لتنتهي في ماي. و اعتبارا من 2019, ستكون الانطلاقة في سبتمبر و النهاية في ماي من السنة التي تليها.