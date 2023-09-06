بلعربي: “نطمح في الموسم الجديد لتحقيق نتائج أفضل من الموسم الماضي”

كشف لاعب أولمبي الشلف كمال بلعربي، أهداف فريقه في الموسم الجديد، مؤكدا عزمهم على تحقيق نتائج أفضل من الموسم الماضي.

وصرح بلعربي، للصفحة الرسمية لاولمبي الشلف: “اختتمنا تربصنا الصيفي بمواجهة ودية أمام ترجي مستغانم، والتي كانت جد مفيدة لنا”.

كما أضاف: “حضرنا من الجانب البدني، كما عملنا على خلق الانسجام في المجموعة، من أجل ضمان جاهزيتنا لانطلاق البطولة”.

وتابع كمال بلعربي: “الموسم الماضي قدمنا مردود جيد، بحصدنا كأس الجمهورية، وانهاء البطولة في المركز الخامس، ونطمح للأفضل في الموسم الجديد”.