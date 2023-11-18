بلعريبي:”نسبة تقدم أشغال ملعب “لابوانت” قاربت الـ85%”

كشف وزير السكن والعمران الطارق بلعريبي، اليوم السبت، عن مستجدات جديدة بخصوص ملاعب الجزائر الجديدة.

وصرح الوزير بلعريبي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها لتقديم عرض حول ميزانية قطاع السكن في إطار دراسة مشروع المالية 2024:”تم الإنتهاء من اشغال ملعب براقي في الاجال المحددة من قبل الوزارة”.

وأضاف بلعريبي:”الانتهاء من اشغال ملعب تيزي وزو تم في ظرف لا يتعدى 12 شهر باحتضان مباراة تجريبية، ويعرف ملعب الدويرة تقدما بالأشغال بنسبة 85%”.

كما كشف الوزير بلعريبي عن مشروعين جديدين:”سيتم انجاز مركبين رياضيين بولايتي بشار وورقلة بسعة 25 الف مقعد، وهذا من شأنه أن يحقق التوزان بين الشباب الجزائري”.