بلعريبي: “أرضية ملعب تيزي وزو الجديد ستكون جاهزة في هذا الموعد”

كشف وزير السكن والعمران، طارق بلعريبي، اليوم السبت، الموعد الذي ستجهز فيه أرضية ملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو .

وصرح الوزير بلعريبي، خلال زيارته التفقدية للملعب: “اعادة تهيأة عشب ملعب تيزي وزو، شهدت تأخر بسبب عدم استلامنا المعدات الازمة في الوقت المحدد”.

كما أضاف: “حاليا وبعد استلامنا المعدات التكنلوجية المعتمدة في أكبر الملاعب العالمية، تمت عملية اعادة تهيئة عشب الملعب بسواعد جزائرية”.

وتابع طارق بلعريبي: “بفضل المجهودات المبذولة، من المنتظر ان تكون أرضية الملعب في أتم جتاهزيتها خلال شهر”.