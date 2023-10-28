بلعريبي: “أرضية ملعب تيزي وزو الجديد ستكون جاهزة في هذا الموعد”
بقلم كريم تيغرمت
كشف وزير السكن والعمران، طارق بلعريبي، اليوم السبت، الموعد الذي ستجهز فيه أرضية ملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو .
وصرح الوزير بلعريبي، خلال زيارته التفقدية للملعب: “اعادة تهيأة عشب ملعب تيزي وزو، شهدت تأخر بسبب عدم استلامنا المعدات الازمة في الوقت المحدد”.
كما أضاف: “حاليا وبعد استلامنا المعدات التكنلوجية المعتمدة في أكبر الملاعب العالمية، تمت عملية اعادة تهيئة عشب الملعب بسواعد جزائرية”.
وتابع طارق بلعريبي: “بفضل المجهودات المبذولة، من المنتظر ان تكون أرضية الملعب في أتم جتاهزيتها خلال شهر”.
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