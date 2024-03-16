بلعريبي: أزيد من 15 ألف وحدة سكنية لفائدة ولاية أدرار

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم السبت، عن تخصيص برنامج سكني هام لفائدة ولاية أدرار، بعدد إجمالي يصل إلى أزيد من 15000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ بقيمة مالية تصل إلى أكثر من 23 مليار دينار جزائري.

ووأوضح بلعريبي في تصريح للصحافةعلى هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية أدرار، أن هذا البرنامج السكني. يشمل صيغ التالية العمومي الايجاري، الترقوي المدعم، الكن الريفي والتاجزئات الإجتماعية.

مؤكدا أن الزيارة كانت في اطارات مدروسة وجاءت بعد عدة اجتماعات على مستوى الوزارة. التي تم من خلالها حل عدة مشاكل قبل الشروع في الزيارة إلى ولاية أدرار، مشيرا أنه سيتم اعطاء دفعة قوية لقطاع السكن بالولاية.

وبخصوص البرنامج السكني المخصص لولاية أدرار، قال بلعريبي ”حاليا 1800 وحدة سكنية قيد الانجاز و2200 وحدة سكنية قيد الانطلاق. هذا البرنامج السكني الذي هو قيد الانجاز بولاية ادرار بـ 3 آلاف وحدة سكنية بنسبة شغل السكن 3.4 لكن هذا الامر لن يمنعنا من امداد الولاية. ببرنامج سكني جديد 2100 وحدة سكن اجتماعي المسمى السوسيال، 200 وحدة سكنية من الترقوي المدعم. تقريبا 5 آلاف من الدعم الريفي واكثر من 7 آلاف من التجزئات الاجتماعية

كما أبرز وزير السكن أن كل البرنامج المُبلغ لولاية ادرار يقدر باكثر من 15 الف وحدة سكنية. بقيمة اجمالية تفوق 23 مليار دينار جزائري.

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