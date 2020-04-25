بلعريبي: إجراءات الحجر الصحي تسببت في تقليص وتيرة الأشغال ببوينان

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، طارق بلعريبي، اليوم السبت، أن إجراءات الحجر الصحي تسببت في تقليص وتيرة الأشغال بالمدينة الجديدة بوينان.

وقال بلعريبي، في تصريح له لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه وبالنسبة لولاية البليدة فإن “المجمع السكاني للمدينة الجديدة بوينان تقريبا وتيرة الأعمال فيه تتراوح بين 5 إلى 10 بالمائة”.

وأكد بلعريبي قائلا “نحن بصدد وضع برنامج لما بعد الحجر الصحي، وستكون الإنطلاقة جديدة”.

وبخصوص توزيع السكنات أوضح بلعريبي “كان فيه برنامج توزيع يخص السداسي الأول، لكن مع جائحة فيروس كورونا تأخرنا في التوزيع”.

وأضاف بلعريبي “في الوقت المناسب سأصرح بالعدد الإجمالي بالولايات وكذا المشاريع”.

وطمأن بلعريبي قاطني سكنات عدل وقال “قمنا بتمديد تسديد فواتير الشهر الأول والثاني”.

مشيرا في السياق ذاته أن “تسديد هذه الديون التي قمنا بها سيكون بصفة تدريجية، وسيكون هناك جدول لتسديد هذه المستحقات”.