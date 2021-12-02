بلعريبي: إدراج الورثة لإتمام إجراءات دفع الأشطر في حال وفاة المكتتب

قال وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أنه تم تسجيل 7 آلاف مكتتب “عدل” سحبوا أوامر بدفع الشطر الأول منذ انطلاق العملية. داعيا إلى إتمام العملية من أجل إغلاق هذا الباب.

وأضاف بلعريبي خلال رده على الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني، أن وكالة عدل أعطت الوقت الكافي للمكتتبين من أجل تسديد الأشهر والمبالغ المالية المخصصة للإستفادة من السكن غير أن البعض منهم تأخر في ذلك وهم مسؤولين عن ذلك ولا دخل للوكالة في ذلك.

وبخصوص المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول ووفاتهم المنية، كشف بلعريبي، أن الوكالة تعمل على إدراج الورثة فيها، ويتوجب على العائلة تعيين أحد الورثة نيابة عنها لإتمام إجراءات دفع الأشطر المتبقية.

وأضاف بلعريبي في سياق مغاير، أن سبب التأخر في إنجاز بعض المشاريع يعود إلى بعض المستفدين الذي لم يكملوا ملفهم العقاري. كما أن تسيير مشاريع السكن التساهمي يعود إلى السلطات المعنية.

وأكد المسؤول الاول عن القطاع، أن الدولة تقوم بتوزيع أرقام خيالية من السكنات، وهو ما أدى إلى تسجيل بعض الإخلال والنقص في الجودة. لذا تم تأسيس لجان خاصة تقوم بالوقوف على الإختلالات المسجلة من حيث نوعية السكنات.

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