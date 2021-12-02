بلعريبي: إدراج الورثة لإتمام إجراءات دفع الأشطر في حال وفاة المكتتب
قال وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أنه تم تسجيل 7 آلاف مكتتب “عدل” سحبوا أوامر بدفع الشطر الأول منذ انطلاق العملية. داعيا إلى إتمام العملية من أجل إغلاق هذا الباب.
وأضاف بلعريبي خلال رده على الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني، أن وكالة عدل أعطت الوقت الكافي للمكتتبين من أجل تسديد الأشهر والمبالغ المالية المخصصة للإستفادة من السكن غير أن البعض منهم تأخر في ذلك وهم مسؤولين عن ذلك ولا دخل للوكالة في ذلك.
وبخصوص المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول ووفاتهم المنية، كشف بلعريبي، أن الوكالة تعمل على إدراج الورثة فيها، ويتوجب على العائلة تعيين أحد الورثة نيابة عنها لإتمام إجراءات دفع الأشطر المتبقية.
وأضاف بلعريبي في سياق مغاير، أن سبب التأخر في إنجاز بعض المشاريع يعود إلى بعض المستفدين الذي لم يكملوا ملفهم العقاري. كما أن تسيير مشاريع السكن التساهمي يعود إلى السلطات المعنية.
وأكد المسؤول الاول عن القطاع، أن الدولة تقوم بتوزيع أرقام خيالية من السكنات، وهو ما أدى إلى تسجيل بعض الإخلال والنقص في الجودة. لذا تم تأسيس لجان خاصة تقوم بالوقوف على الإختلالات المسجلة من حيث نوعية السكنات.
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فتح موقع عدل لسحب مقررات التخصيص بداية من السادسة مساء
وكان فيصل زيتوني المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل. قد أعلن في تصريح خص به “النهار” أنه سيتم فتح موقع عدل لسحب مقررات التخصيص.
ويخص الأمر مكتتبي برنامج صيغة البيع بالإيجار 2013 المعنيين، بحيث سيتم فتح الموقع لأجل سحب مقررات التخصيص. وحسب ذات المتحدث تشمل العملية 68 الف مكتتب بـ 44 ولاية.
كما أفاد فيصل زيتوني أن الآجال لن تنتهي إلا عند الإستلام الكلي لجميع المقررات.
وبإمكان المواطنين سحب المقررات عن طريق التحميل مباشرة من الموقع دون الحاجة للتنقل الى مصالحها. كما ستكون العملية متبوعة بصب أوامر دفع الشطر الثالث خلال القادمة.
وعلى غرار العاصمة سيتم صب شهادات التخصيص أيضا بكل من سطيف، عنابة، قالمة، بسكرة، تلمسان، مستغانم، تيبازة والبليدة.
وذكر بأنه في 24 مارس الفارط، تم إنجاز 60 ألف وحدة سكنية، بوتيرة إنجاز بلغت 70 في المئة.
مشيرا أنه تم خلال شهر نوفمبر تسليم أكثر من 60 ألف وحدة سكنية.
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