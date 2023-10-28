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الرياضة

بلعريبي: “افتتاح ملعب تيزي وزو سيتزامن مع يوم يحمل دلالة تاريخية”

بقلم كريم تيغرمت
بلعريبي: “افتتاح ملعب تيزي وزو سيتزامن مع يوم يحمل دلالة تاريخية”
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تحدث وزير السكن والعمران، طارق بلعريبي، اليوم السبت، عن موعد الافتتاح الرسمي لملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو.

وخلال زيارته التفقدية، صرح الوزير بلعريبي، لتلفزيون “النهار”: “كل التجارب التقنية التي أجريناها بالملعب كانت ناجحة بنسبة مئة بالمئة”.

كما أضاف وزير السكن والعمران: “سنقوم بتسليم هذا الملعب لوزارة الشباب والرياضة، وهذه الأخيرة ستحدد تاريخ افتتاحه الرسمي”.

وتابع الوزير طارق بلعريبي: “تاريخ افتتاح الملعب بشكل رسمي، سيتزامن مع يوم يحمل دلالة تاريخية”.

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