بلعريبي: “افتتاح ملعب تيزي وزو سيتزامن مع يوم يحمل دلالة تاريخية”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث وزير السكن والعمران، طارق بلعريبي، اليوم السبت، عن موعد الافتتاح الرسمي لملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو.
وخلال زيارته التفقدية، صرح الوزير بلعريبي، لتلفزيون “النهار”: “كل التجارب التقنية التي أجريناها بالملعب كانت ناجحة بنسبة مئة بالمئة”.
كما أضاف وزير السكن والعمران: “سنقوم بتسليم هذا الملعب لوزارة الشباب والرياضة، وهذه الأخيرة ستحدد تاريخ افتتاحه الرسمي”.
وتابع الوزير طارق بلعريبي: “تاريخ افتتاح الملعب بشكل رسمي، سيتزامن مع يوم يحمل دلالة تاريخية”.
رابط دائم : https://nhar.tv/l657G