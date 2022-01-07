بلعريبي: الإنتهاء من إنجاز 67 ألف سكن “عدل” لتسليمها في جوان المقبل

كشف وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أن هناك ما يقارب 67 ألف وحدة سكنية “عمومي إيجاري”، منتهية الإنجاز. مشيرا إلى أنه سيتم الإنتهاء من تسليمها في حدود شهر جوان المقبل بمعية الولاة.

وأضاف وزير السكن خلال رده على الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة، أن القطاع بصدد تحضير ورقة طريق لتسريع عمل اللجان في دراسة ملفات طلبات السكن العمومي الايجاري. حتى يتسنى توزيع هذه السكنات في حدود شهر جوان المقبل على الأقل.

وتابع الوزير قوله بخصوص صيغة البيع بالإيجار “عدل”، أن “هذه الصيغة “لم تتغير وهي ذاتها منذ أن وضعت سنة 2001”. مضيفا أنه “ليس فيها أي تغيير وأن سعر السكنات تم تحديده منذ سنة 2017. بما في ذلك قيمة المستحقات الشهرية على طيلة 25 سنة”. مؤكدا في ذات السياق، بأن “سعر سكنات -عدل- ليست فيه زيادة”.

كما ردّ الوزير على سؤال شفوي آخر لعضو مجلس الأمة، حول إنجاز السكن الريفي على الأراضي الوعرة دون الأراضي المستوية. حيث قال أن الدولة دعمت السكن الريفي من خلال البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية. الذي أعطى حيزا واسعا لهذا المجال. حيث تم تخصيص 65 بالمائة من البرنامج لتشجيع انجاز سكن لائق في محيط ريفي دون شروط مسبقة حول نوعية الأراضي سواء كانت مستوية أو منحدرة.

و لفت الوزير أن هذه الصيغة، المدعمة للسكن الريفي، موجهة أساسا للمرشحين الذين يحوزون قطع أرضية حتى يتمكنوا من بناء السكنات الريفية. كما أن السكن الريفي المجمع، الموجه للمواطنين الذين لا يملكون قطعا أرضية للبناء. فإنه يطبق حصريا في ولايات الجنوب والبلديات الخاضعة لصندوق الهضاب العليا.

واضاف بلعريبي، أنه لتمكين اكبر عدد من المواطنين من الولوج الى السكن الريفي، قام القطاع بتقديم تسهيلات للمهتمين، لاسيما إعفائهم من تقديم عقد ملكية القطعة الأرضية و الإكتفاء بشهادة مؤشر عليها من قبل المجلس الشعبي البلدي المعني.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور