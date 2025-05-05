بلعريبي: الإنطلاق في إنجاز ربع مليون وحدة سكنية خلال 2025

قال وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الاثنين، أنه سيتم الشروع في إنجاز أكثر من 250 ألف وحدة سكنية خلال الثلاثي الأول من السداسي الثاني لسنة 2025.

وأورد الوزير، في تصريح له، خلال زيارته للطبعة الـ27 للصالون الدولي للبناء والأشغال العمومية ومواد البناء “باتيماتيك 2025″، المنظم بقصر المعارض بالصنوبر البحري، أن هذا المشروع يندرج في إطار البرنامج الوطني المسطر إلى غاية 2029 والذي يشمل إنجاز مليوني وحدة سكنية”.

وأكد الوزير، بالمناسبة، على ضرورة احترام المعايير الدولية في قطاع البناء، مع تعزيز القدرات الوطنية في إنتاج الحديد والصلب. مشيدا بالتقدم الذي أحرزته المؤسسات الوطنية الناشطة في هذا المجال.