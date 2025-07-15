بلعريبي: الجزائر راهنت على البنى التحتية عبر إطلاق مشاريع استراتيجية كبرى

قال وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي إنّ الجزائر راهنت على البنى التحتية عبر إطلاق مشاريع استراتيجية كبرى. من بينها طريق الوحدة الإفريقي الممتد على مسافة 10 ألاف كلم. وأضاف الوزير في الكلمة التي ألقاها اليوم بفندق الأوراسي، أن طريق الوحدة يربط 6 دول والوصلة المحورية للألياف البصرية التي تربط 6 دول إفريقية. استكمل منها أكثر من 2700 كلم وطريق تيندوف-الزويرات مع موريتانيا بطول 760 كلم.

وفي هذا الإطار، يضيف الوزير، التزمت الجزائر عبر مختلف المراحل بترجمة هذه الرؤية إلى مشاريع ملموسة تُكرّس التكامل الإفريقي. وتجعل من فضائنا المشترك فضاءً منفتحًا ومترابطًا.

وتتكامل هذه الجهود مع تطوير شبكات النقل البري والجوي الرامية إلى تسهيل حركة الأفراد والبضائع، بما يعزّز التبادلات التجارية. ويرتقي بالتكامل الاقتصادي بين دول القارة.