بلعريبي: السكن لمن يستحقه

قال وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أنه تم تحيين وتطهير وعصرنة البطاقية الوطنية للسكن. التي تبقى الأداة الفعالة في يد السلطة ويتم الإعماد عليها في كل عمليات التوزيع.

وأضاف وزير السكن، خلال تدشينه المقر الجديد لوكالة “عدل” بالعاصمة، أن الرسالة واضحة ولا تتطلب شرحا بالتفصيل. حيث ستكون المراقبة صارمة والسكن لمن يستحقه في ظل عهد جديد. نؤرخ له وفق نمط علمي يعتمد على هندسة الفكر والوعي المجتمعي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة. وتحقيق الرفاه وعدم التفريط في المكتسبات وهي قناعات صانع القرارات السامية والإستشرافية والمتبصرة للرئيس عبد المجيد تبون.