بلعريبي: تحولت الجزائر من بلد مستورد لمواد البناء إلى بلد مُنتج ومصدّر لها

قال وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي إنّ الجزائر تمكنت في ظرف قياسي، من التحوّل من بلد مستورد لمواد البناء إلى بلد مُنتج ومصدّر لها بفضل رؤية استراتيجية واضحة. وإرادة قوية في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأضاف الوزير في الكلمة التي ألقاها اليوم، الثلاثاء، بمناسبة افتتاح أشغال الجمعية العامة السنوية 44 لبنك التنمية “شلتر-إفريقيا”، أن إنتاج الجزائر من الإسمنت بلغ نحو42 مليون طن سنويًا. إلى جانب7 ملايين طن من حديد الخرسانة. وما يقارب 280مليون متر مربع من الخزف، فضلًا عن إنتاج40 مليون طن من الآجر.

وهي أرقام تعكس قدرة صناعية معتبرة، وخطوط إنتاج حديثة قادرة ليس فقط على تلبية احتياجات السوق الوطنية، بل أيضًا على تموين المشاريع الكبرى. في البلدان الإفريقية الشقيقة.

وقد أسهمت هذه الديناميكية القوية في قطاع البناء والأشغال العمومية. مدعومةً بتطوّر إنتاج مواد البناء الوطنية وتحقيق الاكتفاء بل والتوجه نحو التصدير، في رفع مساهمة القطاع إلى نحو 12,9% من الناتج الداخلي الخام.