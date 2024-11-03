بلعريبي: توزيع أزيد من مليون و700 وحدة سكنية بين 2020 و2024

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، اليوم الأحد أنه تم توزيع مليون و700 وحدة سكنية خلال الفترة الممتدة بين 2020 إلى غاية سنة 2024.

وقال الوزير خلال إشرافه على عملية توزيع السكنات بمناسبة الذكرى الـ 70 لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة، من ولاية عين الدفلى. إنّ السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سعت إلى صون أمانة الشهداء. من خلال تبني سياسة رشيدة ترتكز أساسا على الطابع الاجتماعي للدولة المنبثق من مبدأ نوفمبر. الذي لم ولن نحيد عنه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها -يضيف الوزير-.

كما أشار بلعريبي إلى البرنامج السكني الهام الذي تم تخصيصه بعنوان الخماسي 2020 2024 ، حيث أكد أنه خلال هذه العهدة تم تحقيق المكتسبات الاجتماعية وقد شهد التوزيع مليون و700 الف وحدة سكنية. حيث عرفت الجزائر خلال 5 سنوات الفارطة عمليات نوعية لتوزيع لسكنات لم يسبق لها مثيل وهو ما تؤكده الأرقام جليا.

وأردف الوزير أنه خلال سنة 2020 تم توزيع 200 ألف وحدة سكنية، 320 ألف وحدة سكنية في 2021. 400 ألف وحدة سكنية سنة 2022، 330 ألف و664 وحدة سكنية خلال سنة 2023. على أن يتم بلوغ عتبة 449 ألف و832 وحدة سكنية موزعة نهاية 2024

أزيد من مليون و700 وحدة سكنية وزعت خلال فترة 2020 و2024 في سابقة تعد الأولى من نوعها، خاصة وأنها كانت بصيغ مختلفة.

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