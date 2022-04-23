بلعريبي.. توزيع عدد هائل من السكنات في 5 جويلية

كشف وزير السكن والعمران، محمد طارق بلعريبي، اليوم السبت، عن توزيع عدد كبير من السكنات بمناسبة ذكرى الاستقلال 5 جويلية. كما طالب الوزير، من مدراء الدواوين رفع التحدي وبذل المزيد من الجهود.

في حين، أشار وزير السكن، إلى أن 5 جويلية له معاني كبيرة، مضيفا أن القطاع سطر برنامج طموح لتوزيع السكنات خلال المناسبة. كما دعا المسؤول الأول، إلى نسبة توزيع لم يقم بها القطاع خلال السنوات الماضية.

وشدد، بلعريبي على ضرورة التجند وكسب الرهان من أجل توزيع عدد هائل من السكنات والانجازات الأخرى. كما أشار وزير السكن إلى أن الزيارات التي قام بها على مستوى عديد الولايات، وجد أن هناك عدة سكنات جاهزة والتهيئة الخارجية غير موجودة. على غرار -يقول الوزير- ورقلة التي توجد بها 2000 وحدة منجزة ولم تسلم بسبب التهيئة الخارجية.

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وكشف الوزير، طارق بلعريبي،سابقا، أنه تم الانطلاق في بناء 15 الف وحدة سكنية بصيغة عدل.

وأوضح، الوزير، أن هذه الكوطة تأتي من أجل تلبية جميع الاحتياجات. مضيفا “على غرار أصحاب الطعون أو الذين تأخروا في البرنامج”.

كما أضاف بلعريبي، أن تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية سيتم مرافقة كل المستثمرين الذين يواجهون بعض العراقيل الادارية.

وبخصوص الزيادة في الأسعار، كشف بلعريبي، أنها ثابتة وواضحة في التعليمة الوزارية 2017. موضحا أنه لا يوجد تغيير في السعر.

كما أشار الوزير إلى أن عند حصول المكتتب على مفاتيحه، يجد عنده جدول رسمي يبين كل التكاليف التي يدفعها.

وكشف وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أن هناك ما يقارب 67 ألف وحدة سكنية “عمومي إيجاري”، منتهية الإنجاز. مشيرا إلى أنه سيتم الإنتهاء من تسليمها في حدود شهر جوان المقبل بمعية الولاة.