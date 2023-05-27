بلعريبي: توزيع مليون وحدة سكنية قبل 2024

كشف محمد طارق بلعريبي وزير السكن والعمران والمدينة انه سيتم توزيع مليون وحدة قبل سنة 2024 من مختلف الصيغ.

وفي حوار خص به التلفزيون العمومي والذي سيبث سهرة اليوم قال الوزير أن قطاع السكن شهد تجسيد برامج ضخمة بين سنوات 2020 و2022 سمحت بتوزيع أكثر من 920 ألف وحدة سكنية.

كما أكد بلعريبي مؤكدا ان قطاعه يسعى إلى رفع هذا الرقم إلى مليون وحدة قبل سنة 2024. حيث تم تسليم أكثر من 2200 تجهيز عمومي في الفترة بين 2020 و2022.

وصرح الوزير في ذات الحوار ان عدد السكنات قيد الانجاز قدر حاليا بـ 700 ألف وحدة من مختلف الصيغ. وهذا وفق البرنامج المسطر في إطار قانون المالية ل2023 والمقدر بـ 225 الف وحدة سكنية. وسيرتفع عدد السكنات الاجمالية قيد الانجاز إلى مليون وحدة. مع الانطلاق في البرنامج الذي سيتم تسطيره في اطار قانون المالية لسنة 2024.

وأشار الوزير إلى أهمية عملية التوزيع الكبرى للسكنات والتي سيتم إطلاقها في 5 جويلية المقبل بمناسبة عيد الاستقلال والشباب على مستوى جميع ولايات البلاد.